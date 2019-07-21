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Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2019 05:26 | Son Güncelleme

Bilim insanları, küresel ısınmanın sonucunda büyük bir hızla eriyen buzulların erime sorunu için ilginç ve bir o kadar da çılgınca bir fikri ortaya attı. 7,4 trilyon ton yapay kar ile buzulların etrafına bir çeşit kıyı yapılmasını öneren bilim insanları, bu sayede buzulların erimesinin yavaşlatılabileceğini belirtti.

Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Buzullar büyük bir hızla eriyerek deniz seviyesine karışıyor. Birçok bilim insanı bunun önüne geçmek için belirli yöntemler arıyor. Şu ana kadar birçok öneri yapılmış olsa da bu zamana kadar yapılmış en ilginç öneri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Üç bilim insanından oluşan bir ekip, Antarktika'ya 7,4 trilyon ton yapay kar dökülürse buzulların erimesinin yavaşlayabileceğini belirtti.
Buzulların erimesinin ciddi sonuçları olacak

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ısınan okyanus sularının Batı Antarktik buz katmanının çökmesine, devasa buzulların erimesine yol açtığını ortaya koydu. Bu buzulların erimesinin ciddi sonuçları olduğu, deniz seviyesini yaklaşık 3 metre yükseltebileceği belirtildi. Bu durumun da New York gibi şehirleri tehlikeye atacağı ifade edildi.

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10 yıldır bu proje üstünde çalışıyorlar

Bilim Gelişmeleri isimli dergide 17 Temmuz tarihinde yayınlanan yeni çalışma, erimenin önüne geçebilmek için on yıllardır çalışılan bir projeyi öne sürdü. 7,4 trilyon ton 'yapay kar'ın, buz katmanlarının erimesini durdurabileceği söylendi. Antarktika'nın buz katmanında yaşanan durumları simüle eden bilim insanları, artan karın buz erimelerini durdurabileceğini belirtti.

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Çok pahalı ve zorlu bir yöntem

Tabii ki bu işlem söylendiği kadar kolay değil. Bilim insanlarının önerisi hem korkunç derecede pahalı hem de birçok teknik zorluğa sahip. Araştırmanın yazarları, bu işlemi gerçekleştirmenin insanlara eşi benzeri görülmemiş bir zorluk çıkaracağını ifade etti.

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Büyük bir enerji gerekiyor

Bunu yaparken okyanustaki suları çekmeleri gerektiğini belirten bilim insanları, bunun için muazzam bir enerji harcanacağını da dile getirdi. Araştırmada 12.000 rüzgar türbininin alana kurulmasıyla birlikte yapay karın buzullar etrafına bir kıyı şeklinde yayılabileceği düşünülüyor. Bunun sonucunda deniz seviyesinde 2 ila 5 santim düşüş beklenirken devasa buzullara kıyı olan karların buzul sıcaklığını da sabitleyebileceği belirtildi.

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Önce fosil yakıt kullanımı ve karbon salınımı azaltılmalı

Şu an için bu eylemi gerçekleştirmenin daha uzun vadeli etkileri hakkında bir bilgimiz olmasa da, dünyanın mevcut durumu hakkında bilgimiz bulunuyor. Yakılan fosil yakıtlar ve atmosfere salınan tonlarca karbon, gezegenimizin hızla değişmesine ve bir milyon türün soyunun tehlikeye girmesine neden oluyor. Bilim insanları, yapay kardan önce karbon salınımını ve fosil yakıt kullanımını azaltmak gibi daha kolay olan işlemleri gerçekleştirmemiz gerektiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buzul kar

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