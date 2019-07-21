Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Buzullar büyük bir hızla eriyerek deniz seviyesine karışıyor. Birçok bilim insanı bunun önüne geçmek için belirli yöntemler arıyor. Şu ana kadar birçok öneri yapılmış olsa da bu zamana kadar yapılmış en ilginç öneri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Üç bilim insanından oluşan bir ekip, Antarktika'ya 7,4 trilyon ton yapay kar dökülürse buzulların erimesinin yavaşlayabileceğini belirtti.

Buzulların erimesinin ciddi sonuçları olacak

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ısınan okyanus sularının Batı Antarktik buz katmanının çökmesine, devasa buzulların erimesine yol açtığını ortaya koydu. Bu buzulların erimesinin ciddi sonuçları olduğu, deniz seviyesini yaklaşık 3 metre yükseltebileceği belirtildi. Bu durumun da New York gibi şehirleri tehlikeye atacağı ifade edildi.

10 yıldır bu proje üstünde çalışıyorlar

Bilim Gelişmeleri isimli dergide 17 Temmuz tarihinde yayınlanan yeni çalışma, erimenin önüne geçebilmek için on yıllardır çalışılan bir projeyi öne sürdü. 7,4 trilyon ton 'yapay kar'ın, buz katmanlarının erimesini durdurabileceği söylendi. Antarktika'nın buz katmanında yaşanan durumları simüle eden bilim insanları, artan karın buz erimelerini durdurabileceğini belirtti.