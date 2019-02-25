YEMEK

C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürüyor.

C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor

C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü.

C

Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.

Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Sevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemekSevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemek
Etkisi çok büyük! Her gün 2 kaşık içerseniz...Etkisi çok büyük! Her gün 2 kaşık içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tip 2 diyabete çözüm c vitamini faydaları

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

EDHO'da Hızır'ın gizemli düşmanı ortaya çıktı!

EDHO'da Hızır'ın gizemli düşmanı ortaya çıktı!

Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne?

Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemek

Sevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemek

Bu gıdalar yaşlanmanıza izin vermiyor!

Etkisi çok büyük! Her gün 2 kaşık içerseniz...

Kahvaltıda pizza yemenin mısır gevreğine göre daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı

Kahvaltıda pizza yemenin mısır gevreğine göre daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı

Gaziantep'in lezzetlerine şiirli destek

Gaziantep'in lezzetlerine şiirli destek

Üretkenliği artıracak en iyi 5 öğle yemeği

Öğle yemeğinde bu 5 yemekten birini yerseniz...

Bir aşçıya göre daima izlemeniz gereken 5 basit pişirme ipucu

Ünlü şeflerin sırrı meğerse bu suymuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.