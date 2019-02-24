Cadde bir anda karıştı! Kadınlar birbirine girdi!

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlardan oluşan 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kızlar birbirlerini cadde ortasında kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında ise kızlardan bir tanesi kesici alet ile bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer şahıslar ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadınların kavgası sırasında etraftaki insanların ise olayı izlemeleri dikkat çekti.
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