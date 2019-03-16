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Caddeye bırakılan elektrikli scooter'a anlam veremeyen yaşlı adamın o anları

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Dükkanın önünde gördüğü scooter'ı uzun süre inceleyen yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bir dükkanın önüne bırakılan elektrikli scooter, yaşlı bir adamın kafasını karıştırdı.

Scooter'ı ilk defa gördüğü her halinden belli olan adam, uzun bir süre scooter'ı inceledikten sonra yoluna devam etti.

Yaşlı adamın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

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Scooter yaşlı adam

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