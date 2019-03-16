Caddeye bırakılan elektrikli scooter'a anlam veremeyen yaşlı adamın o anları

Bir dükkanın önüne bırakılan elektrikli scooter, yaşlı bir adamın kafasını karıştırdı.

Scooter'ı ilk defa gördüğü her halinden belli olan adam, uzun bir süre scooter'ı inceledikten sonra yoluna devam etti.

Yaşlı adamın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

