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Cadılar Bayramı'nın yıldızı Jamie Lee Curtis cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

02.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı film serisiyle hafızalara kazınan Hollywood'un yıldız oyuncularından Jamie Lee Curtis sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 2021 yılında oğlu Ruby'nin transseksüel olduğunu açıkladığını anımsatan ünlü oyuncu, "Trans Görünürlük Günü'nde kızım ve ben görünür olduk" ifadelerine yer verdi.

Cadılar Bayramı'nın yıldızı Jamie Lee Curtis cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Halloween film serisinde canlandırdığı Laurie Strode rolü ile tanınan ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis ve 27 yaşındaki çocuğu Ruby gündem oldu. 2020'de ailesine kadın olmak istediğini söyleyen Ruby bir sene sonra 25 yaşında bastığında transseksüel olduğunu duyurmuştu.

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Ünlü oyuncu Trans Görünürlük Günü'nde Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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CİNSİYET DEĞİŞTİRİEN OĞLUNU PAYLAŞTI: "ANNE SEVGİSİ YARGILANAMAZ"

Jamie Lee Curtis paylaşımına şu notu düştü:

"Aşk aşktır. Anne sevgisi yargılamaz. Bir anne olarak, çocuklarımla evrende özgün benlikleri olarak kendi zihinleri, bedenleri ve fikirleri ile ilerlerken topyekün dayanışma içerisindeyim.
Bu trans görüş gününde kızım ve ben görünür olduk."

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