Çağatay Ulusoy'dan Hakan Muhafız'daki sevişme sahnesine açıklama

Türkiye’de yayın yapmaya başladığından bu yana yerli bir dizi projesi beklediğimiz Netflix bu beklentilere mistik ve fantastik öğeler içeren Hakan Muhafız adlı diziyle yanıt verdi. Geride bıraktığımız 14 Aralık günü yayına çıkan dizi hakkında olumlu olumsuz pek çok eleştiri yapılırken 10 bölüm halinde yayınlanan dizinin dördüncü bölümündeki Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin'in ateşli sevişme sahnesi dikkat çekmişti.

“GAYET RAHATTIK”

Ulusoy, verdiği bir ropörtajda sevişme sahneleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş, o görüntülerle ilgili olarak kendisine yöneltilen; “Zorlandınız mı?” sorusuna “Yooo gayet rahattık. Ayça da işinde çok profesyonel. İşimizi yaptık. Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu. İki genç insanın arasında gerçek hayatta her an yaşanacak bir şey. Onu yansıtmaya çalıştık. ” ifadesiyle yanıt vermişti.

Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu. İki genç insanın arasında gerçek hayatta her an yaşanacak bir şey. Onu yansıtmaya çalıştık. Ayça çok profesyoneldi. Sevgilimle bu konuda sorun yaşamadım. Bakalım ne diyecek, kısmet"

“PROFESYONEL İNSANLARIZ”

Ayça Ayşin ise bu tarz sahnelerin kendisini zorlayıp zorlamadığına dair bir soruya “Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptı” diyerek dizide hiç zorlanmadığını dile getirdi.

