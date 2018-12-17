TREND

Çağatay Ulusoy'dan Hakan Muhafız'daki sevişme sahnesine açıklama

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 17.12.2018 19:51 | Son Güncelleme

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan Muhafaz'ın 4. bölümünde; Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan'ın ilişki sahnesi dikkat çekti. Çağatay Ulusoy o sahnelerle ilgili açıklama yaparak, "Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu." dedi.

Çağatay Ulusoy'dan Hakan Muhafız'daki sevişme sahnesine açıklama

Türkiye’de yayın yapmaya başladığından bu yana yerli bir dizi projesi beklediğimiz Netflix bu beklentilere mistik ve fantastik öğeler içeren Hakan Muhafız adlı diziyle yanıt verdi. Geride bıraktığımız 14 Aralık günü yayına çıkan dizi hakkında olumlu olumsuz pek çok eleştiri yapılırken 10 bölüm halinde yayınlanan dizinin dördüncü bölümündeki Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin'in ateşli sevişme sahnesi dikkat çekmişti.

1927592_2_1545055091tuN8H

“GAYET RAHATTIK”

Ulusoy, verdiği bir ropörtajda sevişme sahneleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş, o görüntülerle ilgili olarak kendisine yöneltilen; “Zorlandınız mı?” sorusuna “Yooo gayet rahattık. Ayça da işinde çok profesyonel. İşimizi yaptık. Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu. İki genç insanın arasında gerçek hayatta her an yaşanacak bir şey. Onu yansıtmaya çalıştık. ” ifadesiyle yanıt vermişti.

Evet ses getirecek. Senaryoda olması gereken buydu. İki genç insanın arasında gerçek hayatta her an yaşanacak bir şey. Onu yansıtmaya çalıştık. Ayça çok profesyoneldi. Sevgilimle bu konuda sorun yaşamadım. Bakalım ne diyecek, kısmet"

1927592_0_1545055091rBMRR

“PROFESYONEL İNSANLARIZ”

Ayça Ayşin ise bu tarz sahnelerin kendisini zorlayıp zorlamadığına dair bir soruya “Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptı” diyerek dizide hiç zorlanmadığını dile getirdi.

PARTNEREmeklilere ek ödeme müjdesiEmeklilere ek ödeme müjdesi
'Beni çıplak görebilmek için duşta...''Beni çıplak görebilmek için duşta...'
Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Netflix Ayça Ayşin Turan Hakan: Muhafız

En Çok Okunan Trend Haberler

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralyalı oyuncu Geoffrey Rush taciz iddialarını reddetti

'Beni çıplak görebilmek için duşta...'

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçti

Courtney Stodden’dan kışkırtıcı tanıtım

Courtney Stodden’dan kışkırtıcı tanıtım

Emina Jahovic ve Sadettin Saran evlenmeyi mi düşünüyor?

Ufukta evlilik mi var? Utandıran soru

Aslında çok utangaçmış

Aslında çok utangaçmış

Defne Samyeli sesi ve danslarıyla hayran bıraktı!

Defne Samyeli rüzgarı! Hayran bıraktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.