Çağatay Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Çağatay Ulusoy hakkında bilinmeyenler ve biyografisi...

Pek çok ödül sahibi olan ve Medcezir, Hakan: Muhafız, İçerde gibi önemli yapımlarda rol alanolan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un biyografisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki ilk kez “Adını Feriha Koydum” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitiminin ardından girdiği Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağatay Ulusoy, Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Aynı zamanda, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm’ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk’da oyunculuk dersi de alan Ulusoy, oyunculuk kariyerine Show TV’de 2011’de yayınlanmaya başlanan “Adını Feriha Koydum” isimli dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile ilk kez adım atmıştır.

Ulusoy, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul’un son muhafızı Hakan'ı canlandırdığı ve tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüveninin anlatıldığı Hakan: Muhafız dizisinde rol almıştır. 1.90 metre boyunda olan Çağatay Ulusoy Terazi burcudur.