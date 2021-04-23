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Çağatay Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Çağatay Ulusoy hakkında bilinmeyenler ve biyografisi...

23.04.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medcezir, Hakan: Muhafız ve İçerde gibi çok izlenen yapımlarda rol almış olan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki oyunculuk kariyerine Show TV’de yayınlanan “Adını Feriha Koydum” dizisiyle adım atan Çağatay Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Çağatay Ulusoy hakkında bilinmeyenler ve biyografisi...

Çağatay Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Çağatay Ulusoy hakkında bilinmeyenler ve biyografisi...

Pek çok ödül sahibi olan ve Medcezir, Hakan: Muhafız, İçerde gibi önemli yapımlarda rol alanolan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un biyografisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki ilk kez “Adını Feriha Koydum” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitiminin ardından girdiği Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağatay Ulusoy, Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Aynı zamanda, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm’ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk’da oyunculuk dersi de alan Ulusoy, oyunculuk kariyerine Show TV’de 2011’de yayınlanmaya başlanan “Adını Feriha Koydum” isimli dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile ilk kez adım atmıştır.

Ulusoy, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul’un son muhafızı Hakan'ı canlandırdığı ve tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüveninin anlatıldığı Hakan: Muhafız dizisinde rol almıştır. 1.90 metre boyunda olan Çağatay Ulusoy Terazi burcudur.

ÇAĞATAY ULUSOY ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2013-2014 – Medcezir (Yaman) (TV Dizisi)
2019 – Hakan: Muhafız (Hakan) (TV Dizisi)
2011 – Anadolu Kartalları (Ahmet) (Sinema Filmi)
2011 – 2012- Adını Feriha Koydum (Emir) (TV Dizisi)
2016 – İçerde (Sarp) (TV Dizisi)
2015 – Delibal (Sinema Filmi)
2012 – Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu (Emir)(TV Dizisi)

ÇAĞATAY ULUSOY ÖDÜLLERİ

  1. Seul Uluslararası Drama Ödülleri 2014 – “En İyi Erkek Oyuncu Adayı” – “En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir”
    Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl / Quality Ödülleri 2014 – “En İyi Erkek Oyuncu”
    Oyuncular Sitesi – Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013 – “En İyi Erkek Oyuncu”
    Best Model Of Turkey 2010 – Türkiye Birincisi
  2. Altın Kelebek Ödülleri 2015 – “En İyi Erkek Oyuncu”
    Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015 – “En İyi Erkek Oyuncu”
    Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015 – “Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu”
    Türkiye Gençlik Ödülleri 2015 – “En İyi Erkek Oyuncu”
    Elle Style Awards 2014 – “Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu”
  3. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014 – “En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu” Medcezir

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Çağatay Ulusoy
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