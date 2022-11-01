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Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un jigoloyu oynayacağı Netflix dizisi Centilmen'in tarihi!

01.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy yeni dizisi Centilmen'de bir jigoloyu canlandıracak. dijital platformda yayınlanacak olan Terzi dizisinin çekimlerinin ardından hazırlıklara başlayan ünlü oyuncunun dizisi Netflix'te yayınlanacak. Peki, Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte Çağatay Ulusoy'un jigoloyu oynayacağı Netflix dizisi Centilmen ile ilgili merak edilenler...

Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? Çağatay Ulusoy'un jigoloyu oynayacağı Netflix dizisi Centilmen'in tarihi!

Çağatay Ulusoy, Netflix'te yayınlanacak olan Centilmen dizisinde bir jigoloyu canlandıracak. Dijital platformlarda yer aldığı Hakan: Muhafız, Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam ve Terzi gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncunun yeni dizisi için geri sayım başladı. Peki, Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlayacak? İşte Çağatay Ulusoy'un jigoloyu oynayacağı Netflix dizisi Centilmen'in tarihi...

1

ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ DİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi yakında izleyici ile buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni filmi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandırarak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, bu defa bir jigoloya hayat verecek. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı filmi Onur Bilgetay yönetecek.

2

ÇAĞATAY ULUSOY'UN JİGOLOYU CANLANDIRACAĞI NETLİX DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Çağatay Ulusoy'un bir jigoloyu canlandıracağı Centilmen dizisi Netflix'te yayınlanacak.

3

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 İstanbul’da dünyaya geldi.

Çağatay Ulusoy 2010 ‘da Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri[ bölümünde eğitim görmüştür ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve eşi Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk dersi almaktadır.

Çağatay Ulusoy, ilk rolü Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan Adını Feriha Koydum adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır.

Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır. Başrol oyuncusu Hazal Kaya 'nın Adını Feriha Koydum 'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur. Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir.

Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu 'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur. Bu dizide birkaç bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılmıştır.

Çağatay Ulusoy İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştır. Çağatay Ulusoy 28 Ocak 2013 te serbest bırakılmıştır.

Çağatay Ulusoy , Ay Yapım'ın yaptığı senaryosunu Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç'in yazdığı ve eylül ayında televizyonda yayınlanmakta olan Medcezir dizisinde başrol oynamaktadır. Yeni dizisinde Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmektedir.

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