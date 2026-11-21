Dizi sektöründe reklam krizi büyümeye devam ediyor. Reklam gelirlerindeki daralma nedeniyle Ömür Usta, Başkalarının Hayatı, Sevdiğim Sensin ve Susuz Yaz dizilerine yüzde 15 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Sezon başında ilk olarak bütçe zammı yapılmayan “Teşkilat” dizisiyle başlayan indirim furyasından reklam krizi büyüyünce tüm diziler etkilendi.

YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI

Dün itibariyle Ay Yapım da “Sevdiğim Sensin”, “Ömür Usta” ve “Başkalarının Hayatı” dizilerinin ekiplerine yüzde 15 indirim yapacaklarını duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım sadece yayındaki değil, henüz yayına girmeyen Kanal D’nin “Susuz Yaz” ekibinin anlaştığı ücretlere yüzde 15 indirim yaptı. Adana’da çekilen dizinin aralık başında seyirciyle buluşması planlanıyor.