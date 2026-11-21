Ünlü oyuncu Eda Ece, 2023 yılında Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2024 yılında kızları Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Eşi ve kızıyla geçirdiği özel anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ece'den bu kez kızı Mina ile yeni bir paylaşım geldi.

36 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte objektif karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın fotoğraflarını yayımlayan Ece, gönderisine "Küçüktü, büyüdü" notunu düştü.

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Eda Ece'nin minik kızı için sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yapıldı.