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Çağdaş Atan duyurmuştu... Okan Buruk onayladı, Galatasaray talip oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.11.2024 17:16
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub maçı öncesinde milli futbolcu Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından, kış transfer döneminde kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Berkay Özcan'ı transfer listesine ekledi.

Çağdaş Atan duyurmuştu... Okan Buruk onayladı, Galatasaray talip oldu!

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kış transfer dönemi yaklaşırken, oyuncu havuzunu genişletmek adına hareketli günler yaşanıyor.

KADRO DIŞI KALDIĞINI ÇAĞDAŞ ATAN DUYURMUŞTU...

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub mücadelesi öncesinde, "Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu benim istediğim ve yönetimle yaptığımız istişare ile aldığımız bir karar. Oyuncularla birlikte 50-60 kişiden oluşan bir kulüp. Bunun için reaksiyon vermemiz gerektiğini herkes çok iyi biliyor." sözlerini sarf ederek milli futbolcunun kadro dışı kaldığını duyurmuştu.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

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Bu yaşanan gelişmelerin ardından devre arasında kadro derinliğini arttırmak isteyen Galatasaray, milli futbolcuya talip oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro rotasyonunu arttırmak adına bu transfere onay verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

BERKAY ÖZCAN'IN RAKAMLARI

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2019-20 sezonunda kulüpten içeri giren Berkay Özcan, Başakşehir formasıyla toplamda 217 karşılaşmada 12 gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu ayrıca, 9'da asist katkısı verdi. Bu sezon ise Özcan, 20 maçta 1 gol sevinci yaşamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Berkay Özcan galatasaray
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