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  4. Çağdaş Atan, maç sonunda o futbolcuya büyük tepki gösterdi: "Tenhada söyleyemeyeceğini kalabalıkta söylemesin!"

Çağdaş Atan, maç sonunda o futbolcuya büyük tepki gösterdi: "Tenhada söyleyemeyeceğini kalabalıkta söylemesin!"

29.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. Turuncu - lacivertliler, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken maç içerisinde yaşanan bir olayın yankısı basın toplantısına yansıdı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Veysel Sarı ile yaşadıkları tartışmanın hatırlatılması üzerine, "Tenhada söyleyemeyeceğiniz şeyleri kalabalıkta söylememeniz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Maçı duran topla kaybettik. Ayağa kalkmamız gerekiyor." dedi. Atan, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir maç kaybettiklerini söyledi.

Hak etmedikleri bir skorla maçtan ayrıldıklarını belirten Atan, maçın başından sonuna kadar sadece alan kapatmaya çalışan bir rakibe karşı oynadıklarını dile getirdi.

"ANTRENMANLARI MAÇA YANSITAMIYORUZ"

Yedikleri golden önce ve sonrasında önemli pozisyonlar bulduklarını aktaran Atan, "İkinci yarıda topa sahip olup hücum etmeye çalıştık. Maçı duran topla kaybettik. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Zorlu bir fikstürden geçtik. Takım baya yıprandı. Oyuncularımızın sahanın içinde daha fazla öz güvenli mücadele vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Bizim onlara güvendiğimiz kadar onların da kendilerine maç ortamında güvenmeleri gerekiyor. Antrenmanlarımızı maça yansıtma konusunda sorun yaşıyoruz." diye konuştu.

"TENHADA SÖYLEYEMEYECEĞİN ŞEYLERİ..."

Gazetecilerin maç içerisinde Veysel Sarı ile tartışma yaşadıklarını hatırlatması üzerine Atan, "Veysel Sarı, yedek kulübesine doğru yakışmayan sözleri oldu. Kulübeyle muhatap olmaması gerektiğini söyledim. Tenhada söyleyemeyeceğiniz şeyleri kalabalıkta söylememeniz gerekiyor. Veysel'in Malatya'da da benzer bir sorunu olmuştu. Bu konularla ilgili çok fazla göze batmaya gerek yok. Bir futbolcuya yakışmayan sözler söyledi. Ben futbolcuyla muhatap olmam normalde. Maç sonunda da özür dilemeye geldi. Kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

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