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Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın transferini açıkladı

16.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sözleşmeleri sona eren Steven Caulker ve Salih Uçan ile ilgili konuştu, ''Muhtemelen büyük takımlara gidecekler.'' ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve sezonu 60 puanla 7. sırada tamamladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, 90 dakikanın ardından transferin gözde isimleri Steven Caulker ve Salih Uçan'ın durumu hakkında konuştu.

İki futbolcunun da sözleşmesinin bittiğini vurgulayan Atan, "Amacımız istikrar devam ettirmek. Biraz da değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven Caulker ve Salih Uçan’ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler.'' diye konuştu.


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