Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Super Bowl LIV'de birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya gündeme bomba gibi düşmüştü. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Altunkaya'nın yaptığı son paylaşım da yine çok konuşulanlar arasına girdi.

ACUN ILICALI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Aşklarını göz önünde yaşamamaya dikkat eden ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medyanın yeni uygulamalarından olan "TC simülasyonunda kimsin?" efektini denedi.Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca ne tepki vereceğini şaşırdı. Genç kadın Acun Iıcalı'nın isminin çıkmasına sadece gülerek tepki verirken, söz konusu video sosyal medyada çok konuşuldu.

TV8'İN ÇEKİMLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yaz ayında birlikte Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen 50 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ise Altunkaya'nın çekimlerde olması hatta bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesi ikilinin aşk iddialarını güçlendirmişti.