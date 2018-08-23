Çağla Büyükakçay ABD Açık'ta elemeleri geçemedi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalabilme mücadelesi veren dünya sıralamasının 206 numarası Çağla Büyükakçay, ilk eleme turunda klasmanın 138. basamağındaki Fangzhou Liu ile karşılaştı.
Bir saat 38 dakika süren mücadeleden 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ayrılan milli tenisçi, elemeleri geçemedi.
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