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Çağla Büyükakçay ABD Açık'ta elemeleri geçemedi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde Çinli Fangzhou Liu'ya 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay, organizasyona veda etti.

Çağla Büyükakçay ABD Açık'ta elemeleri geçemedi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalabilme mücadelesi veren dünya sıralamasının 206 numarası Çağla Büyükakçay, ilk eleme turunda klasmanın 138. basamağındaki Fangzhou Liu ile karşılaştı.

Bir saat 38 dakika süren mücadeleden 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ayrılan milli tenisçi, elemeleri geçemedi.

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Anahtar Kelimeler:
çağla büyükakçay Fangzhou Liu ABD Açık

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