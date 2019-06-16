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Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu

TENİS HABERLERİ  | 16.06.2019 20:50 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Allie Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu

Barselona kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde Çağla Büyükakçay, 1 numaralı seribaşı Kiick ile karşı karşıya geldi.

Çağla, tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.


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çağla büyükakçay itf

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