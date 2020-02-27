SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti

Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çiftlerde mücadele ettiği Katar Açık Kadınlar Turnuvası'ndan çeyrek finalde elendi.

Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.

Büyükakçay-Siegemund çifti, çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Maria Sharapova'dan şaşırtan kararMaria Sharapova'dan şaşırtan karar
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çağla büyükakçay Katar Açık Türkiye Tenis Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

G.Saray'ın kaptanından Ozan Tufan'a gönderme

G.Saray'ın kaptanından Ozan Tufan'a gönderme

Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif

Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Michelle Lewin İstanbul'a geldi

Michelle Lewin İstanbul'a geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde veda etti

Liverpool: İngiltere Premier Ligi'nde tarihi bir fark yakalayan Kırmızılar 30 yıl sonra şampiyon olabilecek mi?

Liverpool: İngiltere Premier Ligi'nde tarihi bir fark yakalayan Kırmızılar 30 yıl sonra şampiyon olabilecek mi?

Arkasspor tur şansını zora soktu

Arkasspor tur şansını zora soktu

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Esra Bayrak'ı kutladı

Bakan Kasapoğlu, Esra Bayrak'ı kutladı

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı

Maria Sharapova'dan şaşırtan karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.