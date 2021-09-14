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Çağla Şıkel Alişan'ı yalnız bırakmıyor! "Buse kendinden bir tane daha doğurmuş"

14.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şıkel yakın arkadaşı Alişan'ı zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Kısa süre önce kardeşini kaybeden Alişan'ın çocukları Burak ile Eliz ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan'la buluşan Çağla Şıkel bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel Alişan'ı yalnız bırakmıyor! "Buse kendinden bir tane daha doğurmuş"

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kendi oğulları ve Alişan'ın çocukları ile yeğenleriyle oldukça keyifli anlar geçiren Çağla Şıkel'in Eliz'le yaptığı paylaşım dikkat çekti.

AÜAÜ

Minik Eliz'le çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Şıkel, paylaşımının altına 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu ekledi.

Ekran Alıntısı

Eliz'in Buse Varol'a olan benzerliği herkesin dikkatini çekerken anne-kız için 'Hık demiş burnundan düşmüş', 'annesinin kopyası' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Çağla Şıkel
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