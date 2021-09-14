Çağla Şıkel Alişan'ı yalnız bırakmıyor! "Buse kendinden bir tane daha doğurmuş"

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kendi oğulları ve Alişan'ın çocukları ile yeğenleriyle oldukça keyifli anlar geçiren Çağla Şıkel'in Eliz'le yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Minik Eliz'le çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Şıkel, paylaşımının altına 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu ekledi.

Eliz'in Buse Varol'a olan benzerliği herkesin dikkatini çekerken anne-kız için 'Hık demiş burnundan düşmüş', 'annesinin kopyası' yorumları yapıldı.



