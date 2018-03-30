MAGAZİN

Çağla Şıkel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 3 ile 5 yıl arasında hapsi istenen Çağla Şıkel, "Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı

Çağla Şıkel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olan manken Çağla Şıkel, Maslak 1453 içerisindeki bir mekanda görüntülendi.

Muhabirlerin "Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu?" şeklindeki sorusuna Şıkel, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi geceler" cevabını verdi.

"Peki oğlunuz Kuzey ve Uzay, hakkınızda çıkan hapis cezası iddialarını öğrendiler mi?" sorusu üzerine ise Şıkel, "Çocuklarımın tabii ki haberi yok. Onların öğrenmesini istemiyorum" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz kilolarını bakın nasıl verdi!

Cem Yılmaz kilolarını bakın nasıl verdi!

Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ Organize İşler 2'de

Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ Organize İşler 2'de

Erol Küçükyalçın kimdir? Erol Küçükyalçın kaç yaşında hayatını kaybetti?

Erol Küçükyalçın kimdir? Erol Küçükyalçın kaç yaşında hayatını kaybetti?

Yasemin Özilhan'ın inanılmaz değişimi

Yasemin Özilhan'ın inanılmaz değişimi

Seren Serengil, Demet Akalın'ın bu sözlerinin altında kalmaz

Seren Serengil, Demet Akalın'ın bu sözlerinin altında kalmaz

Yayına bağlanan izleyicinin sözleri şoke etti

Yayına bağlanan izleyicinin sözleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.