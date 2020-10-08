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Çağla Şıkel’den bomba itiraf! ‘Yumurtalarımı dondurdum’

08.10.2020 20:12 | Son Güncelleme:
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Çağla Şıkel’den bomba itiraf! ‘Yumurtalarımı dondurdum’

Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki Gör Beni programına konuk olan ünlü manken Çağla Şıkel bomba bir itirafta bulundu. İki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel, kız çocuğu sahibi olmak istediğini belirtti. Bunun için de uyguladığı ilginç yöntemi açıkladı.

Ünlü manken Çağla Şıkel son olarak Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan Gör Beni programına konuk oldu. Hayatıyla ilgili çok özel detayları anlatan Çağla Şıkel günlük yaşamına ve geçmişine dair özel itiraflarda bulundu. Armağan Çağlayan’ı mesafeli biri olarak düşünen Şıkel, günlük yaşamında sevecen ve samimi biri olduğunu belirtti. Ünlü manken ve sunucu kız çocuğu isteğiyle ilgili çok özel itiraflar yaptı.

Çağla Şıkel’den bomba itiraf! ‘Yumurtalarımı dondurdum’

'YUMURTALARIMI DONDURDUM'

Programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlatan Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu söyledi. İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu itiraf eden Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k’sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini söyledi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.

Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Aynı zamanda Çağla Şıkel ilerde evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.

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