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Çağla Şıkel’den çarpıcı açıklama: Fakir insanla da aşk yaşarım

08.10.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen manken ve oyuncu Çağla Şıkel, önceki akşam Kenan Doğulu konserinde izleyiciler arasındaki yerini aldı. İki çocuk annesi Çağla Şıkel, fakir bir erkekle de aşk yaşayabileceğini söyledi.

Çağla Şıkel’den çarpıcı açıklama: Fakir insanla da aşk yaşarım

42 yaşındaki manken Çağla Şıkel, dün akşam Kenan Doğlu konserine gitti. Şıkel, konser başlamadan önce samimi açıklamalarda bulundu.

Aşk hayatıyla ilgili konuşan Çağla Şıkel, şu an hayatında kimse olmadığını söyledi.

İşte Şıkel'in açıklamalarından ara başlıklar:

"HER ŞEYİM VAR"

"Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum.

"OLURSA SAKLAMAM"

Ama benim hayatıma birinin girmesi çok kolay bir şey değil. Şu an hayatımda kisme yok olursa da neden olmasın hiç saklamam."

KENAN DOĞULU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Bir dönem şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine soruları cevapsız bıraktı.

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Çağla Şıkel
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