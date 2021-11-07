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  4. Çağla Şıkel gecelerde yakalandı! Gizemli arkadaşı merak edildi

Çağla Şıkel gecelerde yakalandı! Gizemli arkadaşı merak edildi

07.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel, önceki akşam Bomonti’de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye giden Çağla Şıkel hayatında kimse olmadığını söylemişti. Son olarak Kaan Yıldırım ile anılan ve bu iddiaları reddeten Şıkel geçtiğimiz akşam gecelerde yakalandı.

Mekan içerisinde samimi olduğu görülen gizemli arkadaşıyla merak konusu olan modeli, yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.

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ELİNDEN TUTARAK EŞLİK ETTİ

Gizemli erkek, Şıkel’i çıkış kapısında da yalnız bırakmadı. Magazin Hattı kameralarına yakalan Şıkel’i arkadaşı elinden tutarak kapıya katar getirdi.

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Basın mensupları tarafından görüntülendiği fark eden 42 yaşındaki iki çocuk annesi manken ve sunucu, bir anda hızlanıp, kız arkadaşıyla bir araca yöneldi.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Kaan Yıldırım
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