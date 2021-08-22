MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel göğüs dekoltesinin kurbanı oldu

Çağla Şıkel göğüs dekoltesinin kurbanı oldu

22.08.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Çağla Şıkel bir marka için çekim yaptı. Çağla Şıkel çekim sırasında dekoltesinin kurbanı oldu.

Çağla Şıkel göğüs dekoltesinin kurbanı oldu

Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü. Bir süre önce Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına adı karışan Şıkel bu iddiaları yalanlamıştı.

Çağla Şıkel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı.

eaeae

Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Şıkel bir elbisesinin ise kurbanı oldu.

2

Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesiyle dikkat çektiİddialı dekoltesiyle dikkat çekti
PARTNERGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmışGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmış
Tatil pozları olay oldu! Yıllara meydan okuyorTatil pozları olay oldu! Yıllara meydan okuyor
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.