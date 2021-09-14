MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel hakkındaki iddialara yanıt verdi! "Ünlü basketbolcudan hamile kaldı ve..."

Çağla Şıkel hakkındaki iddialara yanıt verdi! "Ünlü basketbolcudan hamile kaldı ve..."

14.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı’ haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İsimleri gizli tutulan ikili merak konusu oldu. Söylemezsem Olmaz sunucuları habere konu olan kişilerin Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.

Çağla Şıkel hakkındaki iddialara yanıt verdi! "Ünlü basketbolcudan hamile kaldı ve..."

Çağla Şıkel ve basketbolcu Kerem Tunçeri hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Çıkan haberlerde yazılan şu paragraf herkesi merak ettirdi: “Manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. Bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı... İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı.”

İsim verilmeden yayınlanan bu haberin kahramanları ise daha sonra ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz sunucuları bu ünlü çiftin Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü.

Seren Serengil, 'Bu hikâye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem’le aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar' dedi.

61409ca24e3fe010a0e8c239

ÇAĞLA'DAN CEVAP!

Şoke eden iddiaların ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şıkel şu ifadelere yer verdi:

Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır. Eğer düşüncelerinizde en sık odaklandığınız şey endişe, kaygı, öfke ve yalan temelliyse başınıza uzun vadeli iş acıyorsunuz demektir. Size huzur veren düşünceleri bir bekçinin hazineyi koruduğu gibi koruyun"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madonna tuvaletten paylaştı! "Kalça nakli mi yaptırdın?"Madonna tuvaletten paylaştı! "Kalça nakli mi yaptırdın?"
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Şevval Şahin: Seviyoruz bu hayatı!Şevval Şahin: Seviyoruz bu hayatı!
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak?

TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak?

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Kulağında nabız sesiyle doktora başvurdu, şok yaşadı

Kulağında nabız sesiyle doktora başvurdu, şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.