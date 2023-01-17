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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

17.01.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel, iki çocuğu için eski eşi Emre Altuğ ile örnek bir dostluk sergilemişti. Ancak ikili, son aylarda gerilim yaşadı.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasına kara kedi girdi!

Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan eski eşler arasındaki gerilim, iddiaya göre ünlü modelin adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden iyice tırmandı."

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Takvim'in haberine göre; Son dönemde kurduğu cümlelerin yanı sıra gittiği affetme ve şefkat seminerleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in bu değişiminin sırrı merak ediliyordu. Ünlü model, 44 yaşına bastığı gün de kurduğu şu cümlelerle hem kendine hem de birilerine sitem ediyor gibiydi:

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'Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün.'

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Ünlü modelin, bahsettiği kırgınlıklarından birinin de Emre Altuğ nedeniyle kaynaklandığı iddia edildi.

TAVRINDAN RAHATSIZ OLDU

2008 yılında evlendiği Altuğ ile evliliğini 2015'te bitiren Çağla Şıkel, iki çocuğu için eski eşiyle örnek bir dostluk sergiledi. Ancak ikili, son aylarda gerilim yaşadı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı.

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Dedikoduya göre eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu.

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