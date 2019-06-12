Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey için bir araya geldi

Her ne kadar eşi Emre Altuğ ile yollarını ayırmış olsa da çocukları Uzay ve Kuzey için eski eşi ile bir araya gelmekten çekinmeyen Çağla Şıkel, hesabından yaptığı paylaşımlarla bu konudaki hassasiyetini gözler önüne seriyor. Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile oğulları Kuzey ve Uzay ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

KUZEY’İN MEZUNİYETİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Şıkel, “Kuzey’imizin mezuniyet kutlamaları için hazır ve nazırız” notunu düştü.

2015 YILINDA BOŞANDI

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015 yılında boşanma kararı almıştı. Ancak Şıkel ve Altuğ, çocukları için sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.



