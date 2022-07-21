Eski eş Didem Sarı'dan ifşa iddiası! Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktı

Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Didem Sarı, iddiaya göre Tuvana Türkay'a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başladı. Konu hakkında suskunluğunu koruyan Türkay, tacizin devam etmesi halinde mahkemeye gideceği iddia edilmişti.

Didem Sarı bu defa da , Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi’nin evli oldukları dönemde gerçekleştiğini iddia ettiği yazışmaları paylaştı.

"BÜTÜN GECE AKLIMDAYDIN"

Yazışmalarda Antebi’nin Şıkel’e “Dünya güzeli” dediği, Şıkel’in ise “Bütün gece aklım sendeydi” dediği görülüyor.

Paylaşıma not düşen Sarı, "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" dedi.





