MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

10.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'den geçtiğimiz ay ayrılan Kaan Yıldırım'ın yalnızlığı kısa sürdü. Yıldırım, kalbini Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015 yılında bitiren Çağla Şıkel'e kaptırdı.

Önceki akşam Çeşme’de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.

kaan2_3

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu görüntü sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.
kaanyıldırım

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

"Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise, Kaan Yıldırım’ı çabuk unuttu! Ünlü iş insanıyla görüntülendiHadise, Kaan Yıldırım’ı çabuk unuttu! Ünlü iş insanıyla görüntülendi
PARTNERSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdimSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdim
Şoku çabuk atlattı, çareyi yine partide bulduŞoku çabuk atlattı, çareyi yine partide buldu
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.