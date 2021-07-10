Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Önceki akşam Çeşme’de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu görüntü sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.



Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

"Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."



