Çağla Şıkel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! Görenler inanamadı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde karanlık bir kulübede kalarak inzivaya çekilen Şıkel'in bu yönteme 2500 TL ödemesi de çok konuşulmuştu.

Ünlü isim şimdi de ayakları ile gündem oldu. Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Bu paylaşımı görenler gözlerine inanamadı ve 'Bu gerçek olamaz', 'Uzaylı ayağı gibi', 'Topuklu giymekten herhalde' gibi yorumlar yaptılar.

AYAKLARINI GÖSTERDİ

Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını gösterdi.

Bu video sonrası da sosyal medyada; 'Oh be rahatladım', 'Gerçek olamaz demiştik' gibi yorumlar yapıldı.