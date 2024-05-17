MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! Görenler inanamadı

Çağla Şıkel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! Görenler inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel şimdi de ayakları ile gündem oldu. Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayılırken ünlü isimden videolu yanıt gecikmedi...

Çağla Şıkel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! Görenler inanamadı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde karanlık bir kulübede kalarak inzivaya çekilen Şıkel'in bu yönteme 2500 TL ödemesi de çok konuşulmuştu.

Ünlü isim şimdi de ayakları ile gündem oldu. Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Bu paylaşımı görenler gözlerine inanamadı ve 'Bu gerçek olamaz', 'Uzaylı ayağı gibi', 'Topuklu giymekten herhalde' gibi yorumlar yaptılar.

ayakları 1

AYAKLARINI GÖSTERDİ

Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını gösterdi.

çağla 2

Bu video sonrası da sosyal medyada; 'Oh be rahatladım', 'Gerçek olamaz demiştik' gibi yorumlar yapıldı.

Evleniyorlar... Düğün tarihi belli oldu Evleniyorlar... Düğün tarihi belli oldu

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sessiz sedasız boşanmıştı! Silikon taktırıp...Sessiz sedasız boşanmıştı! Silikon taktırıp...
Sevenlerini üzen haber! O sözlerle duyurduSevenlerini üzen haber! O sözlerle duyurdu
Bomba transfer! Usta oyuncu kadroda Bomba transfer! Usta oyuncu kadroda
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Canlı yayında söyledikleri duyulunca evini polis bastı

Canlı yayında söyledikleri duyulunca evini polis bastı

Merkez Bankası anketi hesapları değiştirdi! Zamda ve en düşük aylıklarda tablo ortaya çıktı!

Merkez Bankası anketi hesapları değiştirdi! Zamda ve en düşük aylıklarda tablo ortaya çıktı!

Prens Selman'dan namaz talimatı! 'Bir daha olmasın'

Prens Selman'dan namaz talimatı! 'Bir daha olmasın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.