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Çağla Şıkel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

21.09.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Çağla Şıkel'in boyu kadar oğullarını gören şaşıp kalıyor. 42 yaşındaki Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey ile olan pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Çağla Şıkel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

2008-2015 yılları arasında evli kalan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çiftinin oğulları Kuzey ve Uzay büyüdü. Ünlü çift, oğulları ile olan sevgi dolu karelerini sık sık Instagram hesabından takipileriyle paylaşıyorlar. İşte Uzay ve Kuzey Altuğ...

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

Çağla Şıkel'in oğullarıyla paylaştığı fotoğraflara, ünlü camiasından da övgü yağıyor.

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

Ünlü sunucu Esra Erol, Şıkel'in oğullarıyla paylaştığı poza nazar boncuğu emojisi koyarak, beğenisini ifade etmişti.

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

Kullanıcılar küçük kardeş Uzay'ın Çağla Şıkel'e, büyük kardeş Kuzey'in ise Emre Altuğ'a benzediğini belirten yorumlarda bulunuyor.

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

''NEDEN BİTMESİN Kİ?''

2018 yılında boşanma kararı alan Emra Altuğ ve Çağla Şıkel, ayrılıkları hakkında sessizliklerini özenle korumuşlardı. Emre Altuğ, ''Neden bitti?'' sorusuna, ''Neden bitmesin ki?'' yanıtı vermişti.

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

''BİRBİRİMİZİ HİÇ KIRMADIK''

Altuğ, Çağla Şıkel için şu sözleri kullanmıştı: Çocuklarımın annesi, çok kıymetli, değerli. Çok seviyoruz biz zaten insan olarak birbirimizi. Ki geçmişte de güçlü duygular yaşadığım kişi, aşık olduğum kadın. O bambaşka bir yerde benim için. Çok iyi bir anne, dost, arkadaş. Kendisine çok saygı duyuyorum. Bugüne kadar birbirimizi hiç kırmadık.

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

''ALLAH NAZARLARDAN SAKLASIN''

Babalık duygusu hakkında da konuşan Altuğ, ''En iyisini yapabilmek için mücadele ediyorum. Allah o kadar güzel iki evlat verdi ki bize, hayallerimin çok ötesindeler. Allah nazarlardan saklasın'' demişti.

Çağla Şikel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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