Çağla Şıkel'in oğullarını gören şaşıp kalıyor! Koca adam oldular

2008-2015 yılları arasında evli kalan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çiftinin oğulları Kuzey ve Uzay büyüdü. Ünlü çift, oğulları ile olan sevgi dolu karelerini sık sık Instagram hesabından takipileriyle paylaşıyorlar. İşte Uzay ve Kuzey Altuğ...

Çağla Şıkel'in oğullarıyla paylaştığı fotoğraflara, ünlü camiasından da övgü yağıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol, Şıkel'in oğullarıyla paylaştığı poza nazar boncuğu emojisi koyarak, beğenisini ifade etmişti.

Kullanıcılar küçük kardeş Uzay'ın Çağla Şıkel'e, büyük kardeş Kuzey'in ise Emre Altuğ'a benzediğini belirten yorumlarda bulunuyor.

''NEDEN BİTMESİN Kİ?''

2018 yılında boşanma kararı alan Emra Altuğ ve Çağla Şıkel, ayrılıkları hakkında sessizliklerini özenle korumuşlardı. Emre Altuğ, ''Neden bitti?'' sorusuna, ''Neden bitmesin ki?'' yanıtı vermişti.

''BİRBİRİMİZİ HİÇ KIRMADIK''

Altuğ, Çağla Şıkel için şu sözleri kullanmıştı: Çocuklarımın annesi, çok kıymetli, değerli. Çok seviyoruz biz zaten insan olarak birbirimizi. Ki geçmişte de güçlü duygular yaşadığım kişi, aşık olduğum kadın. O bambaşka bir yerde benim için. Çok iyi bir anne, dost, arkadaş. Kendisine çok saygı duyuyorum. Bugüne kadar birbirimizi hiç kırmadık.

''ALLAH NAZARLARDAN SAKLASIN''

Babalık duygusu hakkında da konuşan Altuğ, ''En iyisini yapabilmek için mücadele ediyorum. Allah o kadar güzel iki evlat verdi ki bize, hayallerimin çok ötesindeler. Allah nazarlardan saklasın'' demişti.



