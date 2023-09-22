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  4. Çağla Şıkel ve Nail Gönenli aşkına eski eş Emre Altuğ tepkili mi? Çağla Şıkel açık açık söyledi

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli aşkına eski eş Emre Altuğ tepkili mi? Çağla Şıkel açık açık söyledi

22.09.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şıkel uzun yıllar gözlerden uzak tuttuğu özel hayatıyla şu sıralar gündemde. Sevgilisi Nail Gönenli ile mutlu bir birliktelik sürdüren Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'un bu ilişkiye sıcak bakmadığı iddiasına ilk defa açık açık yanıt verdi.

Çağla Şıkel, bir süredir beraber olduğu avukat Nail Gönenli ile mutlu ilişkisine dair konuştu. Hayatında aşka yer olmadığını düşünürken, karşı tarafın kendisine kıymet göstererek bu durumu kırdığını anlatan model, “Uzun zamandır buna bir aralık bırakmıyordum ama hayatımda o aralığı açtı ve oradan girdi. Sonsuz bir sevgi ve saygıyla seviyor. Karşılıklı olarak çok şanslı bir durum” dedi.

Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentilere dair de ilk kez konuşan Şıkel bir daha evlenmeyeceğini de açıkladı.

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"BUNLAR VARSA DA GENÇLİKTE OLAN ŞEYLER..."

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını anlatıp şöyle konuştu:

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“Hani Emre’yi de beni de yıllardır tanıyorsunuz. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. Artık ben 44 yaşıma geldim. Hepimiz büyüdük. Bunlar varsa da gençlikte olan şeyler. Bazı haberler çıkıyor, ‘Evlenmek istediler de izin verilmedi’ ya da ‘Sözleşme yaptılar’ gibi şeyler. Nail için de söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var."

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