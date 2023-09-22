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  4. Madonna'nın kızı Lourdes Leon kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gelseydin..."

Madonna'nın kızı Lourdes Leon kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gelseydin..."

22.09.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Vogue Fashion Night Out'ta modanın seçkin isimleriyle bir araya geldi. Gecede şeffaf bir elbise seçen ve içine yalnızca küçük bir tanga giyen Leon yine adından söz ettirdi.

Madonna'nın Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lourdes Leon, cesur tarzıyla podyumlarda dikkat çeken bir isim. 26 yaşındaki model Vogue Fashion Night Out gecesinde annesi kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Leon, siyah ve beyaz yatay çizgili ve baştan aşağı Japon tarzı desenli cüretkâr şeffaf bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

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Sütyensiz ve minik siyah bir tanga tercih eden model, transparan kumaşla kıvrımlarını sergiledi.

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Lourdes Leon'un iddialı tarzını görenler "Çıplak gelseydin" yorumlarında bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Lourdes, dünyanın en ünlü insanlarından birinin çocuğu olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı. Genç model "Annemin ofisinde çok önemli bir belgeye tuvaletimi yaptığım için başımın belaya girdiğini hatırlıyorum. Bana dikkat etmiyordu ya da öyle bir şeydi, ben de çömelip çişimi yaptım" demişti.

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