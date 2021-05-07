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Çağlar Çorumlu'dan yeni dizi: Ayak İşleri

07.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dijital platform Gain'in kahkaha, aksiyon ve macera dolu yeni dizisi Ayak İşleri için geri sayım başladı! İlk fragmanı yayınlanan dizinin başlangıç tarihi de belli oldu.

Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın birlikte yer aldığı ‘Ayak İşleri’, şimdiden komedi-aksiyon türünün en başarılı örneklerinden biri olmaya aday. Komik anların yanı sıra aksiyon sahneleriyle de kendinden söz ettirecek dizinin senaristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşırken, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor. Her bölümde sürpriz konukların da yer alacağı Ayak İşleri’nin ilk üç bölümün konukları ise Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak.

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Görev odaklı maço Vedat ve politik doğruculuğa kafayı takmış Z kuşağı Evren’in yanında çalıştıkları zengin iş adamının ufak tefek işlerini halletmeye çalışırken düştükleri durumları, kıvrak bir komedi diliyle anlatan dizi, aynı zamanda aksiyon sahneleriyle de teknik anlamda da üstün bir iş olarak dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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Köpek kaçırmaktan apartman toplantısına katılmaya, hepsi birbirinden “ciddi” ayak işlerini yerine getirmeye çalışan Evren ile Vedat’ın her bölümde birbirinden değerli sürpriz konuk oyuncularla şenlenecek maceraları, hem komedi hem aksiyon sevenleri ekran başına çağırıyor.

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Çağlar Çorumlu
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