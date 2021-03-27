Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağlar Demirkapı, 1968 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İzmir'de tamamlayan Çağlar Demirkapı, lisede İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'ne gitti. Lisans eğitimini ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Çağlar Demirkapı, dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı. Çağlar Demirkapı, projeleri sayesinde ‘Medya Oscarları Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülünün sahibi oldu.

ÇAĞLAR DEMİRKAPI KİMDİR?

1968 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Çağlar Demirkapı, İzmir Saint Joseph Fransız Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteyi İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde okudu. Yüksek lisans eğitimini için ise Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Florida eyaletindeki Atlantic Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü tercih eden Çağlar Demirkapı, dünyanın farklı ülkelerinde su sıkıntısı yaşayan bölgelerde temiz suya erişim adına birçok projelere imza attı.

2019 yılında TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen ‘Su Savaşları’ ismindeki program ile hem dünyada hem de Türkiye’de tanınan Çağlar Demirkapı, TRT ekranlarında Hakan Girginer ile beraber hazırlayıp sundukları televizyon programı vesilesiyle çok kısa bir zaman içinde ciddi bir hedef kitlesi kazandı.