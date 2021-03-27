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Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

27.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlar Demirkapı TRT Belgesel ekranlarında yaptığı Su Savaşları isimli program ile dikkatleri üzerine çekti. Çağlar Demirkapı'nın arkadaşı Hakan Girginer’le yaptığı bu program birçok izleyici tarafından oldukça beğenildi. Çağlar Demirkapı hakkında ise pe çok soru merak konusu. Kaç yaşında? evli mi? aslen nereli? eğitimi gibi merak edilen soruların cevapları yazının devamında..

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağlar Demirkapı, 1968 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İzmir'de tamamlayan Çağlar Demirkapı, lisede İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'ne gitti. Lisans eğitimini ise İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Çağlar Demirkapı, dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı. Çağlar Demirkapı, projeleri sayesinde ‘Medya Oscarları Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülünün sahibi oldu.

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÇAĞLAR DEMİRKAPI KİMDİR?

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

1968 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Çağlar Demirkapı, İzmir Saint Joseph Fransız Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteyi İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde okudu. Yüksek lisans eğitimini için ise Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Florida eyaletindeki Atlantic Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünü tercih eden Çağlar Demirkapı, dünyanın farklı ülkelerinde su sıkıntısı yaşayan bölgelerde temiz suya erişim adına birçok projelere imza attı.

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

2019 yılında TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen ‘Su Savaşları’ ismindeki program ile hem dünyada hem de Türkiye’de tanınan Çağlar Demirkapı, TRT ekranlarında Hakan Girginer ile beraber hazırlayıp sundukları televizyon programı vesilesiyle çok kısa bir zaman içinde ciddi bir hedef kitlesi kazandı.

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağlar Demirkapı, Hakan Girginer ile birlikte TRT ekranlarında izleyicilere sunulan ‘Su Savaşları’ belgeseli ile dünyanın oldukça farklı kesimlerinde su sıkıntısı çeken kişilerin hayatlarında belki de ilk defa suyla buluşma hikayelerini konu edinen olayları profesyonel bir biçimde izleyicilere aktardı.

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağlar Demirkapı, yaptığı "Su Savaşları" belgeseli ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) Geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülüne layık görülürken, 2019’da Medya Oscarları Ödülleri töreninde Çağlar Demirkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü aldı.

Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÇAĞLAR DEMİRKAPI EVLİ Mİ?

Çağlar Demirkapı evli ve 2 kız çocuk babasıdır. Çağlar Demirkapı, hem Türkiye'de hem de yurtdışında çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Belgesel Recep Tayyip Erdoğan
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