Çağlar Şahin Akbaba kalesinde devleşti

TFF 1. Lig’de Bursaspor, 33. hafta mücadelesinde ağırladığı Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak, Süper Lig yolundaki iddiasını zora soktu.

Hatayspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada ikinci olan ekibin, Süper Lig’e direkt yükseleceği ligde puanı 56 olan Bursa temsilcisi, aldığı beraberlikle 5’inci sıraya geriledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor’un deplasmanlarda kazandığı haftada, Akhisarspor da yine dışarıda galip gelirken, önünde 3 ekip bulunan Bursaspor’un son haftadaki ikincilik şansı mucizelere kaldı. Öte yandan Bursa ekibi, aldığı beraberlikle Play-Off’a katılmayı ise garantiledi.

ÇAĞLAR DUVAR ÖRDÜ

Bursaspor’da kalesinde 2 gol görmesine karşın, başarılı file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Şutlarda yüzde 82’lik isabet oranı yakalayan ve 17 şut kaydeden rakip karşısında, genç eldiven 14 kurtarışa imza attı. Bu kurtarışların önemli bir kısmı, son yarım saatlik dilimde gelirken, aynı zamanda Çağlar Şahin Akbaba, 81’inci dakikada Samed Ali Kaya’nın da penaltı atışına kurtarışıyla geçit vermedi. Bursaspor da, bu sezon kalesinde en fazla isabet gördüğü maçı geride bıraktı.