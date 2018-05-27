Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

2 sezondur Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini ve Atletico Madrid'i beğendiğini söyledi.

Milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Diego Simeone'nin yönetiminde çalışmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

AS'a konuşan Çağlar Söyüncü, "Benim için önemli olan, düzenli forma giyebilmek. Ben bir savunmacıyım, dolayısıyla ilk tercih değilsem her maçta oynamak için ihtiyaç olan ritmi yakalamam zor olacaktır." dedi.

"Premier Lig çok iyi bir lig. Yakın olduğum insanlar stilimin Premier Lig'e uygun olduğunu söylüyor, ancak ben umursamıyorum. Benim ihtiyacım olan düzenli forma giyebilmek."

"Atletico Madrid güçlü ve organize bir takım"

"La Liga maçlarını seyrediyorum. İspanya'da oynayan arkadaşlarım var. Emre Çolak, Enes Ünal ve Emre Mor gibi. Bana ligin fantastik olduğunu söylüyorlar."

"Atletico Madrid çok güçlü ve organize bir takım. Her zaman zirveyi hedefliyorlar. Avrupa Ligi finalinde onları yakından takip ettim. Muhteşem bir oyun çıkardılar ve kupayı kazanmayı hak ettiler."

"Bir futbolcu için nereye gideceğini seçmek oldukça zor. Eğer İspanya'ya gidersem, benim için farklı bir deneyim olacak."

