SPOR

Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

ALMANYA HABERLERİ  | 27.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

Freiburg forması giyen başarılı milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den Atletico Madrid itirafı! Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'i beğendiğini ve Diego Simeone ile çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

2 sezondur Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini ve Atletico Madrid'i beğendiğini söyledi.

Milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Diego Simeone'nin yönetiminde çalışmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

AS'a konuşan Çağlar Söyüncü, "Benim için önemli olan, düzenli forma giyebilmek. Ben bir savunmacıyım, dolayısıyla ilk tercih değilsem her maçta oynamak için ihtiyaç olan ritmi yakalamam zor olacaktır." dedi.

"Premier Lig çok iyi bir lig. Yakın olduğum insanlar stilimin Premier Lig'e uygun olduğunu söylüyor, ancak ben umursamıyorum. Benim ihtiyacım olan düzenli forma giyebilmek."

"Atletico Madrid güçlü ve organize bir takım"

"La Liga maçlarını seyrediyorum. İspanya'da oynayan arkadaşlarım var. Emre Çolak, Enes Ünal ve Emre Mor gibi. Bana ligin fantastik olduğunu söylüyorlar."

"Atletico Madrid çok güçlü ve organize bir takım. Her zaman zirveyi hedefliyorlar. Avrupa Ligi finalinde onları yakından takip ettim. Muhteşem bir oyun çıkardılar ve kupayı kazanmayı hak ettiler."

"Bir futbolcu için nereye gideceğini seçmek oldukça zor. Eğer İspanya'ya gidersem, benim için farklı bir deneyim olacak."

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Kenan Karaman: Süper Lig'den teklif aldımKenan Karaman: Süper Lig'den teklif aldım
Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilirArturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atletico madrid Çağlar Söyüncü

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkalım televizyona...

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkalım televizyona...

Muhammed Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

Muhammed Salah Dünya Kupası'nı kaçırabilir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

Çağlar Söyüncü: Atletico Madrid'de oynamak isterim!

Kenan Karaman: Süper Lig'den teklif aldım

Kenan Karaman: Süper Lig'den teklif aldım

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Arturo Vidal 10 yıl hapis cezası alabilir

Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı

Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı

Wolfsburg Bundesliga'da kaldı

Wolfsburg Bundesliga'da kaldı

Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i 3-1 yendi ve Almanya Kupası'nı kazandı!

Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i 3-1 yendi ve Almanya Kupası'nı kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.