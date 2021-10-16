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Çağlar Söyüncü attı, Cristiano Ronaldo yıkıldı!

16.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicester City, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Çağlar Söyüncü attı, Cristiano Ronaldo yıkıldı!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi Leicester City oldu. Leicester'ın ikinci golünü milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü kaydetti.

Manchester United'ın ilk golünü 19. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Leicester City, 31. dakikada Youri Tielemans ve 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip Manchester United, bu sezon ilk maçına çıkan Marcus Rashford'un 82. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı.

Leicester City, yediği golün santrasını yaptı ve yeniden öne geçti. Karşılamada 83. dakikada Jamie Vardy sahneye çıktı ve Leicester City'i 3-2 öne geçirdi. Patson Daka, 90+1. dakikada attığı golle skoru 4-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Manchester United'da Cristiano Ronaldo 90 dakika görev yaptı ama mağlubiyete engel olamadı.

Ligde dört maç sonra kazanan Leicester City puanını 11'e yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Manchesyer United 14 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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