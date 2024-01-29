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Çağlar Söyüncü'nün transfer videosu sosyal medyada gündem oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün kulübü Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Yıldız oyuncunun transfer duyuru videosu sosyal medyada gündem oldu.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takviye çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de yer aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: KULÜBÜMÜZÜN DE BENİM DE HEDEFLERİM ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR KAZANMAK

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Hedefinin şampiyonluk ve kupalar kazanmak olduğunu dile getiren Çağlar Söyüncü, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

TRANSFER VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Çağlar Söyüncü'nün duyurulduğu video kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Yüzüklerin Efendisi temalı bir transfer videosu yayınlayan sarı-lacivertliler, "Takıma yeni bir üye katıldı. Hepimiz Fenerbahçe'yi zirveye taşımak için bir araya geldik. Bu renkler için savaşmaya, tüm engelleri aşmaya ve mücadeleden asla vazgeçmeden zafere ulaşmaya yemin ettik. Kardeşler bir araya geliyor. Şimdi size yeni üyemizi takdim ediyorum. Bizimle birlikte savaşacak. Bizimle gülecek. Onun bireysel gücü hepimizin gücü olacak. Belki de bizimle birlikte şafakta doğuya bakacak. çağlar Söyüncü, aramıza hoş geldin." ifadelerine yer verdi.


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