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Çağlar Söyüncü: Olmayanlar için de savaşacağız

03.06.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Moldova galibiyetinin ardından Çağlar Söyüncü konuştu.

Çağlar Söyüncü: Olmayanlar için de savaşacağız

A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Moldova'yı hazırlık maçında 2-0 yendiğimiz mücadele sonrasında konuştu.

Eksiklerin giderileceğini kaydeden Çağlar, "Hedefimiz galibiyet ve iyi oyundu. En önemlisi sakatlık olmamasıydı. Eksiklerimiz var ama üç tane güzel hazırlık maçı geçirdik. Artık kampımız başlıyor. İtalya maçına odaklanıyoruz. Eksiklerimizi gidereceğiz. İyi bir İtalya maçı çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Takımda her şey iyi. İtalya maçına full konsantre olacağız." dedi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Oyun planımız belli. Güzel oyunlarımızın ekstrası olmayacak. Haddimizi bilerek hocamızın taktikleri doğrultusunda iyi hazırlanacağız ve çıkıp oynayacağız. Hazırlık maçı oynadık ama Milli Takım'da öyle değil. Her maçı kazanmak ve iyi oynamak istiyoruz. Sakatlık olmadan eksiklerimizi görmek istedik. İtalya maçına konsantre olacağız ve elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Eksiklere de değinen Çağlar Söyüncü, "Cenk Tosun ağabey ile ilk günden beri konuşuyoruz. Sakatlık nedeniyle aramızda yok. Dört oyuncumuz da çıktı, onlar için de çok üzüldük. Ne yazık ki kural bu, onlar için de savaşıp ülkemize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.


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