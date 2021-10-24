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Çağlar Söyüncü oynadı, Leicester kazandı!

24.10.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Çağlar Söyüncü oynadı, Leicester kazandı!
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Brentford, Leicester City'i ağırladı.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Youri Tielemans ve 73. dakikada Maddison attı. Brentford'un tek sayısı ise 60. dakikada Zanka'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Leicester City, 14 puanla 9. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Brentford ise 12 puanla 12. sırada yer buldu.

Leicester City, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Brentford ise Burnley deplasmanına gidecek.

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