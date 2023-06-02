Çağlar Söyüncü resmen Atletico Madrid'e gitti! Diego Simeone'nin açıklaması transferi gözler önüne serdi...

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girmişti. Bu sezon Leicester City ile istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecekti. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Çağlar, İspanyol devi ile her konuda anlaşma sağladı.

"BİZE GÜÇ KATACAK"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Çağlar Söyüncü bize katılacak. Defansımıza çok yardımcı olacak ve bize güç katacak." dedi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü ile maaş konusunda anlaşma sağladı. 4 yıllık sözleşmeye 'evet' diyen Çağlar'ın transfer açıklaması kısa süre içinde yapılacak.



