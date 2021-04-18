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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder finalde

18.04.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere FA Cup yarı finalinde Leicester City, Southampton'ı 1-0 yendi ve finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder finalde

İngiltere FA Cup yarı finalinde Leicester City evinde Southampton ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Leicester City 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Leicester City'ye galibiyeti getiren gol, son dönemin formda golcüsü Kelechi Iheanacho'dan geldi. Iheanacho böylece, oynadığı son 7 maçta 10 kez ağları sarsmayı başardı.

Lecester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, 48. dakikada sarı kart gördü. Bir diğer milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.

FA Cup Finalinde Chelsea ile Leicester, 15 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.

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Cengiz Ünder
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