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Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Leicester'da buluşuyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.08.2020 22:42 | Son Güncelleme

Leicester City, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli oyuncumuz Ozan Kabak'a talip oldu.

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Leicester'da buluşuyor

Çağlar Söyüncü'nün dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kendini gösterdiği Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City, bir başka milli oyuncumuza kancayı taktı: Ozan Kabak!

Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

"TÜRK TANDEM OLUŞTURULABİLİR"

Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.

CHILLWELL'İN YERİNE TAGLIAFICO

Öte yandan Leicester City'nin, 55 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye gitmeye hazırlanan sol beki Ben Chillwell'in yerine Ajax'tan Nicolas Tagliafico için görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

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