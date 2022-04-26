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Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber geldi! Real Madrid hayali suya düştü...

26.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlay Söyüncü kariyerinin şokunu yaşadı. Real Madrid, Çağlar Söyüncü yerine Antonio Rüdiger'i kadrosuna katınca milli yıldızın hayalleri suya düştü. İngiliz basını haftalardır Real Madrid'in Çağlar Söyüncü için 45 milyon euro ödeyeceğini yazıyordu. Bu haberin ardından Çağlar Söyüncü büyük moral bozukluğu yaşadı.

Çağlar Söyüncü'yü yıkan haber geldi! Real Madrid hayali suya düştü...
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid hayalleri yarım kaldı... Leicester City'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşinden koşturan milli yıldızı oldukça üzecek bir transfer gerçekleşti.

REAL MADRID ROTA DEĞİŞTİRDİ

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İngiliz basını haftalardır Real Madrid'in Çağlar Söyüncü'ye olan ilgilisini manşetlere taşıyordu. Hatta Real Madrid'in Çağlar Söyüncü için 45 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Leicester'ın bu rakamı kabul edeceği detayı da verilmişti ancak Real Madrid'den şok bir hamle geldi.

ANTONIO RÜDIGER İLE ANLAŞTILAR

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La Liga devi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger ile anlaştı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel de oyuncunun Chelsea'den ayrılacağını doğrulamıştı. Marca, Real Madrid'in Antonio Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını ve resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağını yazdı.

KARAR DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ BONSERVİS

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Çağlar Söyüncü gelen bu haberle büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Real Madrid'in Rüdiger için bonservis ödemeyecek olması sebebiyle rotayı milli stoperimizden Alman savunmacıya kırdığı belirtildi. Böylelikle Çağlar Söyüncü için Real Madrid defteri kapanırken oyuncunun diğer talipleriyle temaslar sürüyor. Bu sezon Leicester City formasıyla toplam 40 maça çıkan 25 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 1 gollük performans sergiledi. İngiliz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuzun güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

(AKŞAM)


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