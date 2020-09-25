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Cagliari Diego Godin'i transfer etti

İTALYA HABERLERİ  | 25.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Uruguaylı futbolcu Diego Godin’i kadrosuna kattı. Geçen yıl İnter'e transfer olan Godin, Atletico Madrid forması giydiği dönemde 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.

Cagliari Diego Godin'i transfer etti

Cagliari, Uruguaylı futbolcu Diego Godin’i kadrosuna kattı. Mavi-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Godin’in Inter’den bonservisiyle alındığı belirtildi.

Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.

Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e transfer olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı. Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.

(AA)

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