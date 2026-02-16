SPOR

Çağrı Balta transferinde şok detay! İşin arka planındaki Fenerbahçeli isim belli oldu

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ve eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Balta'da transfer krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımla henüz sözleşme yenilemeyen genç yıldız, arka planda Fenerbahçe ile de görüşmelerde bulunuyor. Öte yandan Galatasaray efsanesi Hakan Balta'nın oğlu için Cimbom'dan talep ettikleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Süper Lig devlerinden Galatasaray Juventus ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Dursun Özbek ise altyapı oyuncusu Çağrı Balta'nın sözleşme problemi ile ilgileniyor.

HAKAN BALTA'NIN OĞLU İÇİN İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Sabah gazetesinni haberine göre Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı yetkililerle yaptığı görüşmede sözleşmeye "6 maçta 11'de oynar" maddesini koydurmak istediği ancak bunun Galatasaray tarafından kabul edilmediği belirtildi.

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI...

Çağrı Balta'nın annesinin paylaşımı:

"Her şeyi şaşkınlıkla izledim, anlamaya çalıştım. Elbet şeffaflıkla geleceğiz."

FENERBAHÇE'DEN MAİL!

Gazeteci Haluk Yürekli, "Fenerbahçe, Galatasaray'a 'Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık, eğer uygun görürseniz, yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz' şeklinde mail gönderiyor. Galatasaray bu maile sert bir cevap veriyor. Oyuncu 18 yaşın altında, Fenerbahçe burada ceza da alabilir. 18 yaş altında oyuncuyla görüşüp ikna ediyorlar, sonrasında Galatasaray'a mail atıyorlar. Galatasaray bu konuda Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti." söyleminde bulunmuştu.

MEĞER O İSİM VARMIŞ İŞİN ARKASINDA...

Gazeteci Süleyman Rodop'un haberine göre genç oyuncunun Fenerbahçe'ye olası transferinin arka planında önemli bir isim yer alıyor...

"Hakan Balta'nın en yakın arkadaşı Mert Hakan Yandaş, Ailece görüşüyorlar.
Çağrı Balta konusunda Fenerbahçe tercih sebebi bu şekilde gelişiyor."

