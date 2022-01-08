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Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı ne zaman ve nerede çekildi? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler?

08.01.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmini Murat Şeker yönetti. 2014'de vizyona giren Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık gibi isimler yer aldı. İşte detaylar...

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı ne zaman ve nerede çekildi? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler?

Çakallarla Dans serisinin 3. filmi Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı'nın senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yazdı. 2014'te vizyona giren Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı filmi seyirciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Peki Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı nerede çekildi? İşte merak edilenler...

ÇAKALLARLA DANS 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı filminin çekimleri İstanbul Kadıköy ve Moda'da yapıldı.

ÇAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI KONUSU

Gökhan, Necmi, Hikmet ve Servet koşullu olarak hapishaneden çıkar ve ardından, birlikte grup terapisine gitmeye karar verirler. Hikmet, dilsiz bir kadın olan Mihriban'ın konuşması için gereken parayı bulmak ister. Parayı kazanmak için ise arkadaşlarıyla beraber yeniden pis işlere bulaşır.

ÇAKALLARLA DANS SIFIR SIKINTI OYUNCULARI KİMLER?

  • İlker Ayrık
  • Murat Akkoyunlu
  • Şevket Çoruh
  • Timur Acar


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Şevket Çoruh
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