Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı ne zaman ve nerede çekildi? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler?

Çakallarla Dans serisinin 3. filmi Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı'nın senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yazdı. 2014'te vizyona giren Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı filmi seyirciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Peki Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı nerede çekildi? İşte merak edilenler...

ÇAKALLARLA DANS 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı filminin çekimleri İstanbul Kadıköy ve Moda'da yapıldı.

ÇAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI KONUSU

Gökhan, Necmi, Hikmet ve Servet koşullu olarak hapishaneden çıkar ve ardından, birlikte grup terapisine gitmeye karar verirler. Hikmet, dilsiz bir kadın olan Mihriban'ın konuşması için gereken parayı bulmak ister. Parayı kazanmak için ise arkadaşlarıyla beraber yeniden pis işlere bulaşır.

ÇAKALLARLA DANS SIFIR SIKINTI OYUNCULARI KİMLER?

İlker Ayrık

Murat Akkoyunlu

Şevket Çoruh

Timur Acar



