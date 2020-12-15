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Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kirsty Flann, kedisinin dünyanın en küçük yavrularını doğurduğunu iddia ediyor. Bir hafta önce doğan kedilerin her birinin ağırlığı 25 gram uzunlukları ise 8 santimetreye yakın.

İngiltere Dorset'te yaşayan Kirsty Flann, kedisinin bir hafta önce doğum yaptığını yavrularının bir çakmak boyutunda olduğunu söylerek oldukça küçük olduklarını ifade ediyor.

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'HAMİLE OLDUĞUNU ÇOK GEÇ ANLADIM'

Flann, kedisinin uzun bir süre hamile olduğunu anlamadığını tuvalete giderken bile yanında geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Onun hamile olduğunu çok geç anladım. Sürekli benimle beraber, tuvalette bile. Sanırım ben uyurken o dışarı çıkıyor, uyandığımda yanımda oluyor. Gecenin ortasında yatağımda yanımda yatarken doğuma girdi ve çığlık atmasıyla uyandım ve altına plastik bir torba koymak için koşmak zorunda kaldım! Küçücük yavruların doğduğunu görmek inanılmaz bir andı.'

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30 yaşındaki genç kadın, ailenin soyunu korumak için bir yavru kediyi yanında tutacak diğerlerini ise sahiplendirecek.

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