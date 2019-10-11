Araç hırsızları çalarak sattıkları otomobilleri, GPS'le yeniden çaldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde hırsızlık yapan bir çete ortaya çıkarıldı. Polis yaptığı çalışmalarda kimliklerini ve adreslerini belirlediği çete elemanlarına yönelik 8 Ekim'de bir operasyon düzenledi. İstanbul'un Anadolu yakası ile Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada otomobil çalmakta kullanılan bazı elektronik malzemeler ile 1 tabanca ele geçirildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI



Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şebeke elamanları gerçekleştirdikleri olaylarla ilgili sorgulandı. Polis şüphelilerin hırsızlıklar ve sonrasında izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Şüphelilerin bazı otomobillerin önce benzin deposu kapaklarını çaldıklarını, bu kapaklardaki kilit sistemini kullanarak kontak anahtarı yaptıkları daha sonra aracı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlık sırasında yanlarında getirdikleri araçların elektronik beynine bağlanan bazı cihazlarla motor kilitlerini etkisiz hale getirdikleri öğrenildi.