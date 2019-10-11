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Araç hırsızları çalarak sattıkları otomobilleri, GPS'le yeniden çaldılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da otomobil hırsızlarına yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları araçlara GPS cihazı taktıktan sonra sahte belgelerle sattıkları, birkaç gün sonra bu araçları tekrar çalarak yedek parça amacıyla parçaladıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde hırsızlık yapan bir çete ortaya çıkarıldı. Polis yaptığı çalışmalarda kimliklerini ve adreslerini belirlediği çete elemanlarına yönelik 8 Ekim'de bir operasyon düzenledi. İstanbul'un Anadolu yakası ile Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada otomobil çalmakta kullanılan bazı elektronik malzemeler ile 1 tabanca ele geçirildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şebeke elamanları gerçekleştirdikleri olaylarla ilgili sorgulandı. Polis şüphelilerin hırsızlıklar ve sonrasında izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı. Şüphelilerin bazı otomobillerin önce benzin deposu kapaklarını çaldıklarını, bu kapaklardaki kilit sistemini kullanarak kontak anahtarı yaptıkları daha sonra aracı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlık sırasında yanlarında getirdikleri araçların elektronik beynine bağlanan bazı cihazlarla motor kilitlerini etkisiz hale getirdikleri öğrenildi.

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POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında izledikleri bir yöntem ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin çaldıkları araçların motor ve şase numaralarını değiştirdikleri, aracın içinde bulunan elektronik beyinleri sıfırladıkları öğrenildi. Daha sonra bu araçlara GPS cihazı takan şüphelilerin çalıntı araçları sahte belgelerle sattıkları belirtildi. Sattıkları araçların yerini birkaç gün sonra önceden taktıkları GPS cihazı sayesinde bulan şüphelilerin aracı bir kez daha çaldıkları ancak bu kez parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sattıkları tespit edildi.

22 ÇALINTI OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Polis operasyon sırasında çalıntı olduğu tespit edilen 22 otomobile el koyarak bir otoparka çekti. Şebekenin çaldığı diğer otomobillerin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

ŞEBEKE LİDERLERİ CEZAEVİNDE

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i İstanbul'da, 3 şüpheli ise Ankara ve Kocaeli'nde adliyeye sevk edildi. Şebekenin lideri olduğu öğrenilen Mustafa G. ile Ufuk K. adlı şüphelilerin ise daha önceden yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul otomobil hırsızlığı

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