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Ankara'da 16 köpeğin zehirlendiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ankara Yenimahalle'de 3 kişinin, 16 köpeği zehirlendiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Musa D., Levent Ö. ve Aydın G.'nin otomobilden inerek, ellerinde poşetlerden köpeklere kemik verdikleri anlar yer alıyor.

Ankara'da 16 köpeğin zehirlendiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde geçen nisan ayında 16 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonunda köpekleri Musa D., Levent Ö. ve Aydın G.'nin zehirli tavuk vererek, öldürdükleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol çerçevesinde haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz 3 sanık hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahipli hayvanı öldürmek suretiyle 'mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile Ankara Barosu Havyan Hakları Merkezi avukatları ve çok sayıda hayvan sever katıldı. Önceki duruşmaya gelmeyen sanıklardan Aydın G. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Kemikleri kendi işyerinde beslediği köpeğe vermek için aldıklarını iddia eden Aydın G. köpeklerin kemikleri vermeden önce zehirlendiklerini iddia etti.

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GÖRÜNTÜLER İZLENECEK

Daha sonra mahkeme heyeti, dosyaya 3 sanığın köpeklere kemik verme anlarına ilişkin görüntülerin geldiğini bildirdi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Mahkeme, avukatların talebi üzerine, zehirlenmeye tam olarak hangi maddenin neden olduğu ile bu maddenin 'Çevre Kanununa muhalefet' kapsamında olup olmadığının tespiti için, kimya ve çevre mühendisi ile veteriner hekimden oluşacak 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanmasına karar verdi.

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Bir sonraki duruşmada söz konusu görüntülerin izlenmesi için mahkeme salonunda gerekli düzenlemelerin yapılmasına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, 3 sanığın araçtan inerek, ellerinde poşetlerden köpeklere kemik vermesi yer alıyor.

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Kaynak: DHA


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